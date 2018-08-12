北方新能源控股有限公司宣布中期業績

公司擁有人應佔純利及全面收益總額增加至 21,300,000 港元



香港, 2018 年 8 月 11 日 - (亞太商訊) - 北方新能源控股有限公司（「北方新能源」／「本公司」；股份代號：8246）今天宣布截至二零一八年六月三十日止六個月（「本期間」）中期業績。本集團在新能源業務及餐飲業務上採取雙軌發展的業務戰略，繼續逐漸擴大新能源業務，同時致力於穩固餐飲業務。



本集團於本期間收益為 141,600,000 港元，較截至二零一七年六月三十日止六個月（「相應期間」）的 65,100,000 港元大幅增加 111.2%。本期間的本公司擁有人應佔純利及全面收益總額增加 800.4% 至 21,300,000 港元，主要原因是新能源業務具有周期性特性，本期間盈利回復至與截至二零一六年六月三十日止六個月的水平相若。本期間的每股基本及攤薄盈利均為港幣 0.6 分，而相應期間則為港幣 0.1 分。



於本期間，集團繼續於天津提供多元化綜合新能源服務。為天津地區的客戶提供煤改氣供熱方案的技術開發和諮詢服務，以及買賣新能源相關工業產品。本集團已完成外管網工程合約及工程項目，包括鍋爐脫硫塔升級，該等項目為集團第二季帶來重要收益及溢利。



此外，集團亦進行了收購合併活動，務求進一步提升業務範圍及服務質素。本集團於今年二月，成功收購天津津熱天然氣銷售有限公司的 81.8% 股權，並於完成收購後, 即時開始為本集團提供貢獻。於本期間，更成功取得危險化學品經營許可證，可隨即開展其液化天然氣之貿易的業務。本集團正積極申請其他必要的牌照及許可證，使其能夠立即展開更全面的液化天然氣業務，協助本集團實現新能源業務多元化的目標。



展望未來，集團深信國家堅定的新能源國策將為市場帶來龐大的發展機會，為未來奠定穩固且可持續發展的技術及業務基礎，集團將繼續密切關注及物色合適的收購機會，其中包括與強大的企業建立合作夥伴關係，以擴大客戶群及市場份額，進一步提升收入及盈利能力。



誠如本集團於二零一八年七月十七日宣佈建議將其英文名更改為「Zhonghua Gas Holdings Limited」，並採納「中華燃氣控股有限公司」作為本公司的中文新雙重外國名稱，以反映其銳意將發展新能源業務之市場版圖擴展至中國全國各地，甚至覆蓋整個大中華地區。本集團亦計劃通過物色供應液化天然氣之供應商（包括海外之供應商）將其業務範圍延伸至發展液化天然氣之供應及貿易的業務。本集團有意將集團最終發展成為大中華區領先之多元化綜合新能源服務供應商。



餐飲業務方面，本集團將會致力檢討及調整其業務策略以優化業務表現。雖然餐飲業務競爭激烈，集團將穩健地發展此業務，並希望通過業務的整合，加強營運效率及盈利能力。同時，本集團將繼續物色優質投資物業，從而平衡穩定的租金收入，為股東帶來更佳的投資回報。



北方新能源控股有限公司

北方新能源控股有限公司自二零一五年起主要從事發展新能源開發、其相關技術之研發及建築工程業務。集團亦從事餐廳經營業務、提供管理服務及銷售加工食品和海鮮，並於自二零一五年將業務擴充至物業投資行業。



傳媒垂詢：

楊瑩瑩

溢星傳播有限公司

電話：+852 2581 0168

電郵：news@joviancomm.com

Copyright 2018 ACN Newswire. All rights reserved.