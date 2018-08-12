四個理由 8月台灣物價上漲率恐難下滑

主計總處日前甫公布 7 月台灣消費者物價指數 (CPI) 年增率 1.75%，有別於前兩個月放緩，且回升程度超過市場預期的 1.5%，元大寶華綜合經濟研究院對此進一步指出，由於 7 月 WPI(躉售物價指數) 上漲持續加快，且 8 月初水果批發價下跌減緩、桶裝瓦斯和天然氣價格皆調漲，再加上新台幣相對美元匯率續弱不易壓制輸入性通膨，預期 8 月 CPI 上漲率仍將不低。

可觀察到，扣除價格容易大幅波動的蔬果及能源後，7 月核心 CPI 上漲率從之前的 1.07%、1.41% 持續上升至 1.5%，高於市場預期的 1.3%。

元大寶華說明，儘管教養娛樂、雜項類有助物價放緩，但食物、衣著、居住類交通和通訊、醫藥保健類均加速物價上揚。

整體來看，菸稅效應稍有淡化，加上端午節發放保母禮金的季節性因素消失，使雜項類中的香菸及檳榔 (40.14%→37.95%)、個人服務 (3.77%→1.04%) 價格漲幅縮小。

不過，國際油價持續處於高檔、機票調漲，交通及通訊類中的運輸費 (1.66%→6.13%) 漲幅擴大。

而颱風來襲與連日高溫炎熱，抑制蔬果供應，食物類中的蔬菜 (-20.09%→-8.69%)、水果 (-8.36%→-4.31%) 價格跌勢減緩，也等同使 CPI 上漲率加速。

若從生產面觀察，WPI 年漲 7.02%，連續第 5 個月上漲且速度逐月加快，其中國產內銷品 (1.65%→1.77%→3.13%→4.82%→6.43%→6.94%)、進口品 (0.72%→2.14%→4.45%→8.78%→9.89%→10.37%)、出口品 (0.36%→3.43%→3.95%→4.28%) 價格皆加速上漲。

因此，元大寶華認為，即便 8 月初蔬菜批發價跌幅擴大，且 95 無鉛汽油零售價漲幅略降，預期 8 月 CPI 上漲率仍將不低。