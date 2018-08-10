〈理財〉集點理財術夯 老中青男性客參與比例增 年輕族群熱衷超商集點

會員經營是各大實體零售業和網購平台最重要的行銷方式之一，結盟悠遊卡的集點平台 UUPON 今 (10) 日發布最新會員使用觀察數據，發現即使是男性客群也相當熱衷集點，特別是 26 歲至 35 歲者最積極參與超商消費集點；而 36 歲至 45 歲者，則是點數轉換的高手；至於 46 歲至 65 歲者，參與問卷調查賺取點數的比例大幅提升。

由於各大業者對於點數積極提供多元的使用範圍，累積點數可說是另一種小資理財的方法，就連男性客群也有越來越積極加入累點的行列，UUPON 大數據分析，男性會員在包括全家、萊爾富和 OK 三大超商通路以綁定悠遊卡的方式集點最普遍。

其中，26 歲至 35 歲的已婚男性，可能因具有車貸、房貸等經濟壓力相對大，對於日常生活隨手集點的模式更有感，透過在三大超商消費，平均每個人每個月就可得到 23 點，是所有男性年齡層中的比例最高。

不過，36 歲至 45 歲的已婚男性最會擅用點數集中、價值提高的策略，如航空公司、銀行、LINE Points、樂天、Hami Point 和歐付寶等會員平台點數，時常轉換為 UUPON 點數。

而 46 歲至 55 歲已婚男性，透過參與填問卷活動獲得點數的人數逐漸增加，與去年同期相比，成長幅度近 30%，顯示各大業者必須透過更多元的集點活動，來滿足不同年齡客群的集點需求。