〈理財〉別小看暑期小資消費 兩大集點平台回饋最高均上看10%

消費集點回饋對小資族而言是另一種聰明理財方式，可留意進入暑期後，部分大型集點平台推出回饋活動，其中，遠百 (2903-TW) 體系的 HAPPY GO 首度串聯遠東集團旗下百貨及周邊餐飲推出「HAPPY 饗美食」，統一超 (2912-TW) 轉投資愛金卡公司 (icash2.0) 則主打暑假以 icash2.0 搭乘台鐵、機場捷運和高雄捷運 (含輕軌)，均為最高回饋 10%，力拚在暑假旺季，搶下更多年輕客源和使用市占。

愛金卡公司說明，暑假出遊商機龐大，因此 icash2.0 OPENPOINT 規劃推出多樣化活動，7-8 月間持 icash2.0 搭乘台鐵、桃園機場捷運和高雄捷運 (含輕軌) 最高每趟回饋 10%。

同時，愛金卡集結統一集團餐飲和零售通路資源，包括 7-ELEVEN、康是美、21PLUS、21 風味館、酷聖石、Semeur 聖娜、高雄夢時代 (指定櫃位) 和台北統一時代百貨 (指定櫃位) 等，以及光南大批發、日藥本舖等異業結盟，希望透過高回饋來強化消費者對於 icash2.0 的使用度。

HAPPY GO 行銷暨業務群副總經理李明城則表示，由於實體百貨和購物中心已跳脫單純的購物需求，餐飲需求只會增不會減，除差異化的服務，集點平台可深化會員的經營。

因此，HAPPY GO 今年暑假首次推出 HAPPY 饗美食活動，是首度串聯遠東集團旗下百貨和周邊餐飲，集結超過 200 個店家，吸引暑期消費客群。

由於遠東百貨、遠東 SOGO 和巨城購物中心將陸續有 20 家全新餐飲要推出，目標藉此將暑期餐飲消費再推上另一波高峰。