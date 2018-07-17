全聯衝刺下半年消費大檔 印花集點新方案催業績成長2成

連鎖超市龍頭全聯印花集點活動又有新招數，在今年上半年 Jamie Oliver 換購數量超過 147 萬件創下新紀錄後，最新活動是推出有「鍋具界勞斯萊斯」之稱的 Swiss Diamond 瑞仕鑽石鍋換購，由於中元節檔期、周年慶大檔陸續報到，全聯預期，將創造 140 萬組的兌換量，並至少帶動業績成長 10%，甚至有機會成長上看 20%。

零售通路競爭相當激烈，隨著都會區超市密度越來越高，全聯 2015 年開始不斷推出高質感品牌的印花集點活動鞏固消費客群，從雙人牌、德國廚具精品品牌 WMF、到英國首席主廚 Jamie Oliver 獨家開發的專業廚師刀具、果汁調理機等，皆帶動市場熱潮。

全聯營運長蔡篤昌指出，上半年在 Jamie Oliver 換購活動推升下，單店成長幅度接近 10%，業績表現相當好，而這次在台灣零售業界中首次推出瑞士原裝進口的鍋具換購，最高可省到 1 萬至 1.6 萬元即可入手，有信心這波活動將使業績的成長幅度上看 20%。

全聯目前全台約 930 店，今年目標要達成 1000 家店、全年營收 1200 億元的新高。

除了全聯持續祭出餐廚用品的集點策略，連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 在集點活動上也瞄準主婦客群，推出 7-ELEVEN 全店 SNOOPY 第三波「限量膳魔師鍋具精品加價購」活動，加價購等於最低下殺 1.5 折，顯示零售業者均看好從中餐廚類的實用商品，有利引進來客。