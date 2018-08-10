看準台灣消費商機 亞洲萬里通攜五大產業 衝點數經濟

看準台灣消費商機，亞洲萬里通台灣區總監陳怡伶表示，亞洲萬里通在台灣深耕第五年，成功帶動國內集哩的熱潮，未來也將積極跨產業合作，包括攜手金融、零售、餐飲、飯店、旅遊休閒等五大產業、上萬個消費場域，讓民眾可持續累積哩程換免費機票，或兌換旅行體驗。

陳怡伶表示，台灣消費者對於點數忠誠度高，連香港總公司同仁都稱羨。目前亞洲萬里通聚焦點數與信用卡市場高度成熟的台灣，除了攜手國泰世華銀行、台新銀行發行定位分別為生活及飛行的聯名卡外，去 (2017) 年也更花旗銀行首次合作財富管理，而後花旗寰旅世界卡及星展飛行世界卡的加入，也帶動台灣的哩程市場。

此外，看準點數經濟，亞洲萬里通表示，台灣零售集點風氣熱絡，繼 Happy Go、OPENPOINT、樂天超級點數與 LINE Points 等後，今年更加入 PChome 購物 P 幣及 7 月剛正式結盟的中華電信歡樂點 Hami points 等。

金融合作上，亞洲萬里通也與 12 家金融機構簽約，可將卡友的紅利點數轉換，包括中信銀、星展銀、花旗銀、匯豐銀、渣打銀、台新銀、北富銀、國泰世華、上海商銀、玉山銀、華南銀美國運通等，其信用卡卡友都可將紅利點數，轉換成亞洲萬里通的哩數。

根據亞洲萬里通統計，深耕台灣五年時間中，發現台灣消費者在「非航空」管道賺取里數的交易會員數、交易筆數與交易里數，都有大幅成長，其中交易筆數從 2014 至今，已成長超過 20 倍。

而去年透過餐飲消費賺取里數的交易筆數，也有高達 450% 的年成長，而零售點數兌換里數的交易筆數，也有近 500% 的年成長。因此，展望未來，亞洲萬里通將繼續開拓餐飲合作業者，並依會員喜好，開發多元餐飲類型。