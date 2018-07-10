詩肯H1營收年增0.84% 雙品牌齊發搶市

詩肯 (6195)6 月合併營收 1.3 億元，月減 7.06%；上半年合併營收達 8.59 億元，年增 0.84%。詩肯表示，雖受國人出國旅遊風氣盛行，以及第二季適逢繳稅旺季等因素，在消費者預算及時間排擠下，影響集團旗下品牌門市來客數，但受惠詩肯持續強化門市銷售人員專業培訓，帶動門市消費成交率穩步提升。 詩肯進一步表示，為持續壯大集團旗下品牌於傢俱市場占有率，一方面，以消費年齡層較高的「詩肯柚木」品牌形象，針對在產品研發設計、門市銷售人員、及行銷宣傳等不同面向採取「年輕化」策略，以期擴大消費客群年齡層，帶動門市來客數之提升，挹注每月單店營收仍穩步成長。



此外，詩肯也提到，「詩肯居家」品牌則聚焦放大整體營收規模表現，提高茶几、櫃類等系列產品比重，並計畫下半年陸續推出新品傢俱等以完善品牌產品線布局，同步強化行銷活動帶動「詩肯居家」品牌知名度，挹注集團整體營運仍保持良好成長動能。



詩肯認為，第三季為台灣傢俱產業傳統淡季，以目前台灣店面出租市場為下降店面空置率，透過租金讓步策略以帶動需求，對於詩肯旗下品牌展店、移轉門市等提供良好發展條件，亦著手針對「詩肯柚木」與「詩肯居家」品牌同步啟動門市優化策略，根據過去累積消費客群數據資料，作為品牌展店、移轉門市之評估基礎，藉此創造品牌門市獲利空間。



詩肯指出，在旗下雙品牌持續強化於社群網路、電視廣告、門市體驗活動等行銷宣傳力道，以期帶動每月平均單店營收表現，且持續發揮集團整合資源優勢及營運管理效率等，可望繳出整體營運獲利優於營收成長之成績。

