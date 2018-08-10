百億元股息入袋 國泰金7月獲利112.7億元 創今年單月次高

投資部位現金股息進帳，國泰金 (2882)7 月稅後獲利突破百億元，來到 112.7 億元，創下今年單月次高，前 7 月稅後獲利 472.8 億元，每股稅後盈餘 3.61 元，去年國泰金全年獲利約 563 億元，每股稅後盈餘 4.47 元，8 月仍有股息入帳，以此推估，今年國泰金獲利有機會超越去年水準。國泰金子公司國壽推估今年股息收入約 200 億元左右，7 月有 110 億元進帳，單月稅後獲利 86 億元，前 7 月稅後獲利 336.8 億元，年增率 37%，每股稅後盈餘 6.26 元。



至於另一個獲利引擎 - 國泰世華銀 7 月稅後獲利 23.5 億元，前 7 月稅後獲利 135.8 億元，較去年同期成長 6.3%，每股稅後盈餘 1.49 元。



國泰金將於 8 月 23 日召開法人說明會，今年全球經濟仍是處在成長格局，金融市場雖有震盪仍是處於多頭，有利金融業的投資業務，惟美國升息帶動美元升值，人民幣、新興市場貨幣回貶，匯市波動讓壽險下半年避險成本攀高，如何因應匯率波動、控制外匯避險成本將是法說重點之一。