【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日台積電及大立光走勢疲弱，電子三雄中僅有鴻海維持小漲格局，但被動元件龍頭國巨爆大量跌停，衝擊多方信心，雖然金融股走強撐盤，但午後受土耳其里拉暴跌引發市場避險情緒，台股呈現股匯雙跌，加權指數收盤下跌 0.4%；三大法人於期現貨合計賣超 72.4 億。

《國際金融市場焦點分析》

今日上証指數開盤後小幅震盪走高，試圖收復 2800 點，但是前期領漲的石油、水泥、鋼鐵、銀行及煤炭板塊今日皆出現拉回，午盤之後，隨著人民幣急貶，指數也擴大跌幅，不過次新股及房地產板塊拉升，加上創業板拉升近 1%，指數也收斂跌幅回到平盤震盪；今日受到土耳其里拉暴跌衝擊，歐元區銀行恐對土耳其曝險過多，歐元於午後領跌非美貨幣，亞股及美股電子盤皆受衝擊下跌。

《國際商品市場焦點分析》

市場擔憂中美貿易戰持續升溫，中國對美國原油進口將減少，加上 EIA 發佈月度展望將布蘭特原油的預估價由 71.8 下調至 71.74，使得 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨昨紛紛呈現下跌；農產品市場方面，市場靜待 USDA 公佈月報，加上昨日 USDA 公佈週出口報告顯示，小麥出口量較上週呈現下滑，推動昨日小麥期貨呈現下跌。

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