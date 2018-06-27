宏佳騰全新車款登場衝內銷 海外子公司下半年有譜

趕在暑假來臨前，機車大廠宏佳騰 (1599-TW) 今 (27) 日發表全新車款「Dory115」，力拚旺季銷量，宏佳騰董事長鍾杰霖表示，今年將積極透過新車和新行銷來拉升內銷，同時，下半年海外子公司的籌備均將有初步進展，可望為後市帶來新營運動能。

由於沙灘車 (ATV) 出貨遞延，宏佳騰前 4 月合併營收衰退逾 10%，不過，4 月起出貨正常，且之前所遞延的出貨回補，前 5 月合併營收已達 7.86 億元，年增 0.61%，轉為成長，鍾杰霖認為後續營收將回穩。

對於新款「Dory115」，宏佳騰表強調是同級車中最佳 CP 值車款，而為了滿足年輕族群的需求，一口氣提供 5 款新色供選擇，可說是今年的品牌戰略車款之一。

鍾杰霖強調，公司已規畫將從三大面向提升業績，除了有新車款，仍會穩定出貨外銷沙灘車，並積極著眼逾海外布局。

宏佳騰董事會日前通過在越南和中國成立子公司，將在廣東佛山成立佛山宏佳騰動力科技，主要經營宏佳騰品牌機車、沙灘車銷售、租賃和售前售後服務和相關引擎、零部件和用品批發與零售，下半年均將有初步進展，可望為後市增添動能。

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