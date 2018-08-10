[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月09日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 穩懋 新昕纖 生泰 易威 海灣 富邦美債7-10 矽瑪 謚源 寶利徠 穆拉德 寬魚國際 富邦美債20年 振維 東林 進階 南璋 太普高 元大美債7-10 光頡 欣厚-KY 強生 勝昱 富邦中國政策債 華容 友銓 其祥-KY 精確 元大美債1-3 天揚 達威 德麥 宏易 元大投資級公司債 青雲 三圓 中華食 唐鋒 元大中國債3-5 霖宏 雙喜 世坤 榮群 群益15年IG電信債 建達 力泰 冠好 天宇 群益15年IG科技債 信昌電 理銘 萬國通 新零售 群益10年IG金融債 艾華 亞都 新昕纖 力新 國泰投資級公司債 松崗 東凌-KY 光明 恩得利 國泰5Y+新興債 沛亨 明揚 興采 李洲 國泰1-5Y高收債 蜜望實 綠河-KY 新麥 凱柏實業 富邦全球投等債 隆中 欣泰 宏佳騰 遠昇 富邦全球高收債 鼎創達 世德 及成 國泰中國政金債5+ 全銓 泰茂 和進 合世 宏易 耀勝 易威 至興 倚強 穆拉德 長佳 錦明 金可-KY 大恭 鑫創 環泰 永純 廣寰科 南璋 致振 點晶 勝昱 威潤 建舜電 精確 創威 泰谷 宏易 唐榮 典範 唐鋒 晉椿 長天 榮群 世豐 哲固 天宇 久陽 益通 新零售 強新 振維 力新 松和 鴻翊 恩得利 尼克森 迎輝 李洲 力新 欣厚-KY 凱柏實業 坤悅 兆遠 遠昇 恩得利 系統電 及成 謚源 世紀 和進 李洲 華容 耀勝 耀勝 建榮 倚強 倚強 立衛 錦明 台嘉碩 天揚 鑫創 至寶電 鈺創 東碩 宇環 佳總 廣寰科 點晶 合正 點晶 杭特 寶聯通 建舜電 幸康 凱鈺 泰谷 尚立 德宏 典範 迎輝 合邦 長天 先益 萬旭 哲固 重鳥鵬 驊宏資 益通 東林 久正 振維 光頡 上揚 鴻翊 新鉅科 全譜 迎輝 廣穎 易通展 同致 晶達 安鈦克 欣厚-KY 杰力 元隆 兆遠 合正 沛亨 系統電 金利 九暘 世紀 凱鈺 凱碩 華容 彩富 全達 建榮 合邦 奧斯特 立衛 亞元 保銳 天揚 久威 越峰 鈺創 業強 英格爾 佳總 九豪 鑫龍騰 合正 訊達 士開 寶聯通 撼訊 昇益 凱鈺 亞銳士 志嘉 德宏 信昌電 富裔 彩富 雷科 正德 合邦 慶生 燦星旅 信音 上揚 富驛-KY 萬旭 全譜 劍湖山 驊宏資 易通展 德記 撼訊 迅德 泰偉 久正 大中 華義 亞銳士 倉和 昇華 上揚 蜜望實 得利影 全譜 星雲 鼎創達 勝麗 森田 花王 易通展 鑫龍騰 邦泰 安鈦克 三圓 元隆 昇益 沛亨 雙喜 九暘 力泰 凱碩 理銘 全達 惠普 奧斯特 中連貨 保銳 安心 越峰 燦星旅 英格爾 雅茗-KY 鑫龍騰 易飛網 士開 亞都 昇益 滿心 永信建 東凌-KY 志嘉 紅馬-KY 富裔 德記 正德 大展證 燦星旅 誠品生活 富驛-KY 得利影 高野 時報 劍湖山 琉園 日盛金 旭然 德記 捷必勝-KY 關中 明揚 泰偉 旭源 華義 紅木-KY 昇華 鉅邁 得利影 綠河-KY 時報 霹靂 鼎創達 花王 花王 欣雄 光隆 欣泰 大田 大汽電 邦泰