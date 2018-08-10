盤前財經大事搶先讀2018年8月10日

今日操盤前瞻

央行公布準備貨幣

美國 7 月 CPI

日本 Q2 經濟成長率

法說會：新普、華碩、亞太電、欣興、圓展、中美晶、同欣電、環球晶、致新、宇瞻、世芯 - KY、日揚、迅杰、邑錡、福貞 - KY

股東會：雲品、群耀 - KY、虹冠電

除權息：日月光投控、光寶、燿華、美律、聯邦銀、第一金、昂寶 - KY、VHQ-KY

增資股上市：英利 - KY、晶睿、昱泉、大樹

〈美中貿易再戰〉台灣半導體實力強 沈榮津看好 將有轉單效應

美中貿易戰升級，外界擔心是否波及台灣半導體產業，經濟部長沈榮津昨 (9) 日指出，台灣在半導體的晶圓製造、封測都具有全球競爭實力，台積電 (2330-TW) 在中國的產值僅占台灣 0.9%，占比相當低，關稅將影響國際大廠在中國的投資下單，台灣將會有正面的轉單效應。閱讀全文...

股息入帳 金控雙雄 7 月均賺逾百億 富邦前七月 EPS 率先破 4 元

受惠現金股利入袋挹注，金控雙雄昨 (9) 日公告 7 月單月稅後純益都大賺超過百億元，富邦金 (2881-TW) 今 (2018) 年 7 月自結稅後純益為 113.33 億元，年成長 25%；累計今年前 7 月稅後純益 426.05 億元，創下歷年次高，每股純益 (EPS) 率先突破 4 元、達到 4.02 元，續居金控 EPS 王。閱讀全文...

〈三星旗艦機皇亮相〉台灣擠進 Note9 全球首波開賣 台廠供應鏈吃補

三星昨 (9) 日晚間 11 時發表全新旗艦機 Galaxy Note9，敲響下半年新機戰鼓，強調螢幕、規格及電量三個最大，台灣擠進全球首賣國家名單，隨著新機上市，可望挹注台廠供應鏈晶技 (3042-TW)、雙鴻 (3324-TW)、超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW)、神盾 (6462-TW) 等下半年營運。閱讀全文...

〈和碩法說〉下半年手機毛利率將優於上半年 被動元件掌握度更佳

代工廠和碩 (4938-TW) 昨 (9) 日召開線上法說會，展望下半年，和碩表示，手機產品下半年營收規模將優於上半年，且有信心面對今年客戶的新產品，因此毛利率也可望優於上半年。閱讀全文...

機師罷工事件干擾 華航罕見實施庫藏股捍衛股價

在機師工會醞釀罷工之際，航空雙雄股價走疲，華航 (2610-TW) 昨 (9) 日罕見宣布將實施庫藏股，董事會決議買回公司股份以維護公司信用和股東權益，自明 (10) 日起至 10 月 9 日止，預計將自集中交易市場買回 5 萬張普通股股份，買回區間價格為 9-14 元。閱讀全文...



