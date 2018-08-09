美股盤中─少有變動 S&P 500接近記錄高點

美國股市週四中場少有變動，S&P 500 於按近歷史高點水準遊走。

台北時間 23:48

道瓊工業平均指數下跌 32.37 點或 0.13% 至 25551.38。

Nasdaq 指數上漲 19.56 點或 0.24% 至 7907.88。

S&P 500 指數下跌 1.87 點或 0.06% 至 2855.83。

週三收盤，S&P 500 距 1 月 26 日所創記錄高點 2872.87 點僅 0.5%。由於企業財報強勁，抵銷了貿易緊張升高的擔憂，助使該指數反彈上揚至記錄高點水準。

分析師說，大幅上漲後，該指數未完成任務，創新高點，讓人意外。

目前為止，近 90% 的 S&P 500 企業已公布季報，其中 76% 獲利優於預期。整體而言，S&P 500 企業第二季獲利較去年同期上升逾 24%。

然而，在公布企業財報強勁期間，貿易緊張却也告升溫。北京週三宣布，將對美國最近一輪的增稅進行報復。中國商務部宣布對 160 億美元的美國商品課徵關稅 25%。合計，中國提高了 333 種商品關稅。

先前，美國貿易代表辦公室亦宣布，本月稍後，美國將對 160 億美元中國商品提高關稅。

美國今日公布 7 月生產者物價指數 (PPI) 持平，分析師預估為上升 0.2%。週五，美國另將公布消費者物價指數(CPI)。

投資人將根據經濟數據，研判聯準會 (Fed) 的貨幣政策。分析師說，央行將持續緩慢緊縮貨幣政策。