〈IET法說〉客戶拉貨動能緩 Q2獲利創新低 EPS 0.01元

砷化鎵廠英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (9) 日舉行法說並公佈財報，稅後純益 18 萬元，季、年均減 99%，每股純益 0.01 元，創單季新低；累計上半年稅後純益 3958 萬元，年減 34.3%；每股純益 1.1 元。

英特磊第二季營收 1.31 億元，季減 31.1%、年減 44.7%；毛利率 28.7%，季減 18.8 個百分點、年減 16 個百分點；營益率 1.2%，季減 25.4 個百分點、年減 28.8 個百分點；稅後純益 18 萬元，季、年均減 99%，每股純益 0.01 元。

英特磊上半年營收 3.23 億元，年減 25.35%；毛利率 39.82%，年減 0.98 個百分點；營益率 16.19%，年減 5.58 個百分點；稅後純益 3958 萬元，年減 34.3%；每股純益 1.1 元。

英特磊第二季受到一家磷化銦 (InP) 客戶調節庫存、一家砷化鎵客戶減少拉貨影響，導致營收及毛利率均下滑，同時研發費用持續增加，稅後純益創歷年單季新低。

產品營收比重來看，英特磊第二季砷化鎵佔 63%，磷化銦佔 18.8%，銻化鎵及其他佔 18.2%。其中磷化銦磊晶片，銷售金額與銷售比重較上季減少，APD 持平、HBT 磊晶降幅較多；雖政府合約收入與硬體構件本季比重提高，但總體金額仍低於前季。