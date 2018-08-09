隆達7月營收9.5億元 月增4.3% 超薄0.3t LED打入高階手機供應鏈

隆達 (3698)7 月份合併營收為 9.5 億元，月增率 4.28%，年減率 14.99%，累計前 7 月營收 65.78 億元，年減率 9.76%，18：9 成為手機市場全螢幕的主流，隆達開發 0.3t LED 產品具有超薄超小之特色，鎖定高階手機面板，獲得客戶青睞，因應電視及戶外顯示看板對高對比之需求，持續推出高壓 HV LED 應用於直下式背光，可進行更細微的區域控制(Local Dimming) 來達到高明暗對比，使畫面在暗態下層次表現更為分明。隆達持續調整產品組合，大幅降低利潤較低的照明成品比重，轉而強化技術含量與附加價值高之客製化照明模組、以及特殊應用之高功率 LED，推出全球首款 RGBWW 的 5050 封裝產品，可大幅提高調光色域，並採用覆晶晶粒，提升產品可靠度，適用於室內及戶外高端智慧照明應用，此外，照明元件亦積極攻入舞台燈、廣告燈等特殊應用市場。



在新應用領域，應用於穿戴裝置之 LED 元件已攻入全球前五大運動手環品牌，而 UV LED 之晶粒與封裝產品亦持續出貨，應用於美甲燈、印刷固化。