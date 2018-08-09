奇鋐雙率疲 上半年EPS 0.91元 石墨片打入iPhone供應鏈 今年出貨增

奇鋐 (3017) 因雙率表現疲軟，第二季稅後盈餘 1.79 億元，季增率為 24.3%，年減 16%，EPS 為 0.5 元，累計上半年稅後盈餘 3.23 億元，年減達 25%，EPS0.91 元。該公司第二季毛利率 11.29%，維持首季 11.25% 低檔水準，上半年為 11.27%，而上季營益率 1.89% 則是創低，上半年營益率為 2.28%。據法人指出，毛利率下滑的主因在於東莞廠機殼毛利率不佳，費用也提高近 1 個百分點，不過，第二季匯兌收益則達到 5600 萬元。



外傳該公司石墨片打入 iPhone 供應鏈，據悉，去年該公司石墨片營收共 3800 萬元，金額尚低，主因為 iPhone 初期的動能不佳，但今年上半年則開始顯著成長，貢獻營收達 2.7 億元，占散熱業務比重共 3.5%。而去年該公司石墨片的資本支出共 5-6 億元，共 10 條線。



儘管石墨片今年上半年仍處虧損狀態，但下半年反應增值稅，將漲價 13%，有機會開始獲利。



至於供貨 Macbook 散熱模組，奇鋐為主力供應商，占 Macbook 比重逾 50%，但因價格不佳，法人指出，該公司今年下半年對新款 Macbook 比重將下降到 30-40%，第四季起拉貨。