騰訊遭Naspers減持 股價急跌5% 單日市值蒸發2200億

「股王」騰訊控股 (0700-HK) 遭到大股東、南非多媒體公司 Naspers 減持，涉及 1.9 億股，相當於 2% 股權。按照投資者出價承接的中間價約 406.5 元 (港元，下同) 計，配售涉資約 772 億元，是香港歷來最大規則的配售舊股行動。騰訊周三公布的業績，雖然盈利較市場預期為佳，但遊戲收入卻有見頂跡象，股價急挫 5%，單日市值蒸發超過 2200 億元。

綜合星島日報、香港文匯報報導，市場消息傳出，Napers 減持騰訊的銷售文件，並沒有訂出具體作價，只說會參考騰訊昨 (22) 日的收盤價，若按照騰訊昨天收盤價 439.4 元計算，該批股份總值 834.86 億元，但據悉交易採用競價模式，由買方自行出價，價高者得，因此並不會像一般配售交易般，由賣方提出配售價的上下限。

消息指出，Napers 減持的股份已全數獲認購，大部分落在對沖基金手上，配股價較昨天收方價折讓 6% 至 9% 不等，即是大約 400 元至 413 元之間，若以入標價的中間價約 406.5 元計，配售股份涉及約 772 億元。

早在 2001 年，即是騰訊上市之前，Naspers 已開始投資騰訊，而昨天是首次減持，消息震憾市場。在完成配售之後，Naspers 的持股量由 33.2% 降至 31.2%，但仍然穩佔第一大股東之位。

Naspers 並承諾，未來 3 年不會進一步減持騰訊。Naspers 當年入股騰訊僅斥資 3300 萬美元 (2.6 億港元)，時至今日，Naspers 手上的騰訊股價值高達 1.38 兆港元，連同歷年派息，獲利超過 5400 倍。

這次 Naspers 減持騰訊股分，其實早有端倪。Naspers 有電子商務、電子支付、付費電視以及印刷媒體等各項業務，但市值僅相當於 8000 多億港元，較手上的騰訊股份市值還要低一截。因此不少 Naspers 股東不斷向管理層施壓，要求減持騰訊股份，以反映該公司的實際價值。

正當 Napers 部署世紀減持之際，「北水」卻大手接貨，滬、深港通合計，昨天總共淨買入價值 12.7 億元的騰訊股份。

另一方面，雖然騰訊周三公布的全年盈利較市場預期為高，但去年第 4 季的遊戲業務卻較預期遜色，令到部分大行對騰訊前景轉趨謹慎。

騰訊去年第 4 季毛利率降至 47.4%，為至少 10 年來的最低水平，比上年同期下降近 12%。據彭博匯編的分析師平均預估，騰訊毛利率未來 4 季每季都會下降。

市場分析指出，騰訊需要投資新業務，以助其構建一個更好的生態系統以支持增長，但這也會損害其短期利潤率。

瑞信、花旗、摩根大通都在騰訊業績公佈後，下調了該股的目標價。花旗將騰訊目標價從 538 元，下調至 532 元，但維持「買入」評級；瑞信將該股今年盈利預測下調約 4.5%；摩根大通亦將目標價由 500 元下調至 485 元，評級仍為「增持」。

騰訊股價走勢

騰訊昨天收盤報 439.4 元，下跌 23.2 元，失守 440 元關卡，總成交 322 億元，並有 50 檔騰訊牛證應聲「打靶」。騰訊在美股預託證券市場大幅低開，早盤見 417.3 元，再較香港收盤低 5%。

受騰訊下挫及美國升息拖累，港股昨 (22) 日全日跌 343 點報 31071 點，成交達 1526 億元，反映市場賣壓大，亦導致跌勢延續至夜期時段。截至昨晚 8 時，夜期再跌近 500 點，令期指見 30568 點。