紐西蘭Q1失業率降至4.4%為九年低點 但薪資增長溫吞不利加息

路透報導，官方週三公布最新數據顯示，紐西蘭第一季失業率降至九年低點 4.4%，但薪資增長低迷，料將使得紐西蘭央行暫時維持利率不變。數據顯示，紐西蘭第一季失業率由去年第四季的 4.5% 下滑到 4.4%，平了 2008 年第四季以來最低水準紀錄，就業增長 0.6%，優於分析師預計的增長 0.4%。同季就業參與率為 70.8%，主要受更多女性進入職場的推動。女性就業率達到 62.6% 的歷史最高水準。



但薪資僅增長 0.3%，低於預期 0.4% 的增幅，恐難讓紐西蘭央行感到寬慰。第一季期間，薪資年增幅為 1.9%，同季通膨率則為 1.1%。



儘管經濟強勁增長，但面對低通膨，紐西蘭央行已暗示其將維持利率在 1.75% 的紀錄低位不變，而且可能是多年維持不變。該央行將在 5 月 10 日舉行例會，宣布最新利率決定。



紐幣由從數據公布前的 0.7007 美元跌 0.2% 至 0.6993 美元。



部份分析師原本以為，更多地聚焦就業會導致貨幣政策隨時間推移而變得更加鴿派，但近 10 年低位的失業率，使得該問題對紐國央行而言在很大程度上變得不切實際。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』