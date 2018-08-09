美股盤後─Nasdaq小幅收高 連七天上漲 道瓊則收低45點

在臉書與亞馬遜股價上漲的支撑下，Nasdaq 週三小幅收高，連續第七天上漲，創下自 3 月以來，最長上漲期間。

臉書與亞馬遜股價分別上漲 0.8% 與 1.3%，推升了 Nasdaq 指數走高。

但大盤則少有變動，中國宣布對美國進口商品提高關稅，使得貿易緊張加劇。



道瓊工業平均指數收低 45.16 點或 0.18% 至 25583.75。

Nasdaq 指數收高 4.66 點或 0.06% 至 7888.33。

S&P 500 指數收低 0.75 點或 0.03% 至 2857.70。

費城半導體指數收高 3.77 點或 0.27% 至 1403.77。

中國商務部宣布，對 160 億美元的美國商品課徵關稅 25%。被中國鎖定的商品包括車輛，如大型客車與摩托車。各種燃料亦在清單之上，還有光纖電纜。

先前，美國貿易代表辦公室公布了對 160 億美元中國商品提高關稅的最終清單。該清單將於 8 月 23 日生效。這份美國最新清單公布後，被課徵 25% 關稅的中國商品金額達到 500 億美元。

全球投資人都密切關注中美貿易發展。他們也消化美國強勁的基本面，即企業獲利強勁。

分析師說，美國股市越過了貿易緊張，轉而注意基本面。但本週，基本面似乎已反應完畢。由於缺少影響股市因素，貿易緊張可能再被重視。

最近的財報季已進入尾聲。近 90% 的 S&P 500 企業已公布第二季財報，根據 FactSet 機構統計，其中 76.36% 獲利優於預期。若財報季結束後，至少有 80% 企業獲利優於預期，將為 FactSet 自 2008 年開始追踪該數據以來，首度高於 80%。

分析師說，已公布財報的 S&P 500 企業，營收與獲利大多優於第一季。本季獲利優於預期的企業亦增加。

週三收盤，S&P 500 距記錄高點僅約 0.5%。若該指數突破 2872.87 點，將為自 1 月 26 日以來，首度突破歷史高點。Nasdaq 距記錄高點亦不及 1%，道瓊距歷史高點則仍達 3.9%。

分析師說，企業獲利成長 24%，營收亦增加 9%，其衝擊更勝提高關稅，所以股市仍接近歷史高點。