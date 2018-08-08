昇貿旗下桃禧航空城大飯店今掛牌興櫃交易 以21.19元作收

昇貿科技 (3305-TW) 集團去年下半年在產業與資本市場動作頻頻，除集團內嘉貿光電 (6653-TW) 重啟叩關資本市場計畫，該集團內桃禧航空城大飯店 (2750-TW) 也在今 (8) 日登錄興櫃交易，並以 21.19 元作收。

昇貿科技持股 72% 的太陽能材料生產事業，嘉貿光電已在去年 11 月 3 日登錄興櫃，今年上半年營收 1.34 億元，自結仍有小幅盈餘，而今天登錄興櫃交易的桃禧航空城大飯店上半年業績，自結營收 2.24 億元，稅後盈餘 978 萬元，每股純益 0.21 元。

桃禧航空城大飯店目前股本約 4.6 億元，昇貿科技董事長李三連個人持股超過 50%，並由群益金鼎證券 (6005-TW) 輔導，今天登錄興櫃交易。

成立於 2009 年桃禧航空城大飯店該公司於去年 3 月與萬豪國際集團 (Marriott International) 簽約，宣布加入喜來登（Sheraton Hotels and Resorts）品牌國際連鎖飯店。旗下目前擁有桃禧航空城酒店本館與新館 (桃園)，以及中源大飯店 (台北)。

昇貿科技集團內生產太陽能材料的嘉貿已登錄興櫃交易，成立於 2010 年 9 月，成立初期股本 6000 萬元，目前股本已增資到 1.3 億元，昇貿持股 72%，並由昇貿董事長李三連出任嘉貿董事長，總經理是黃文榮。