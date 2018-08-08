【運達投顧】台股輪漲的結構分析

◆盤勢分析

在歐美股市的上漲以及昨天下午盤中國股市的大漲帶動下，台股今天出量攻擊並且挑戰上週高點，台股可否順利突破盤局走出攻擊波？幾個重點分析：

1. 昨天中國股市因中國證監會核准 14 家退休基金投資股市的申請帶動中國股市大漲超過 2%，也帶動恆生、南韓股市的上漲，再加上道瓊創近期波段新高，高科技股上漲離歷史前高只差一點點，費半指數也突破盤局創一個多月來的高點，以此國際股市的結構來看台股整理後今天的上漲也是合理的，就技術面來看台股須突破 8/2 長黑 K 線的高點 11095 才是明顯的轉強攻擊訊號，若亞股可以從低檔走強台股過前高應是可以預期的，因此台股這段期間一直建議偏多看待。

2. 就籌碼的角度來看，近日提示匯率是台股攻擊與否的關鍵，昨天中國股市的大漲也帶動人民幣走升，今天新台幣匯率一開盤就升值破月線 30.6，可見新台幣的走勢七月份以來的區間已經有見頂的跡象，接下來新台幣前高在 7/26 的 30.56 若可升破那麼新台幣升值速度會加快股市的攻擊也會更明顯，尤其外資至今期貨多單維持在 5.6 萬口，台指期結算在下週三 8/15 可見這一波外資期貨多方操作可延續到下週結算或到月底的摩台結算，若加上匯率的走升這幾天可留意外資期貨多單若來到 6 萬口之上會搭配台灣 50 讓台股有挑戰前高 11261 點的機會，畢竟指數的關鍵在權值股今天台灣 50 又再創歷史高點權值股沒走弱台股就還有上攻的空間。

3. 指數漲個股跌的情況仍存在著，被動元件公佈上半年財報表現優異但昨天反彈後今天又繼續跌，如：大毅奇力新禾伸堂日電貿等，這種現象也發生在業績表現不錯的矽晶圓概念股，如：環球晶台勝科中美晶，這些個股仍維持空方趨勢最主要是籌碼面發生了問題，上檔套牢的籌碼太重不利股價的反彈，所以近日說明跌下來的刀子不要亂接。

4. 以台股這幾天的結構來看台股在國際股市的帶動下有上攻的機會，但技術面要先突破 8/2 高點，因此現在很合理的會先漲權值股，當指數可順利過前高出現攻擊姿態時，其它低位階的股票才有更明顯的輪漲；因此這裡輪漲的順序會先漲權值股 -- 低位階股出現補漲 -- 跌深股出現反彈 -- 指數見高行情結束 -- 以這個順序來看我們要掌握的是低位階股的輪漲，而不是猜低點搶反彈以免搶成市場最後一隻老鼠。

蕭春源 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

