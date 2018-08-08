【華冠投顧】大盤量增漲持股無感 OTC帶量跌回三角型態

華冠投顧 范振鴻 分析師

#族群追蹤

每天講被動也講到有點煩了，昨天提醒大家被動強攻但撞反壓，請大家留意，本來預期至少可以盤個兩天，沒想到今天被動又全面落賽，2327 國巨 - 5%、3026 禾伸堂 - 7%、2478 大毅 - 7%，最強的 6173 信昌電今天也跌 4% 再度回測季線。近期的強勢族群比較偏向傳產輪動，今天比較強勢的則是紡織股，龍頭 1476 儒鴻大漲 8.7%，1477 聚陽盤中強勢上攻但尾盤收長上影線，近期的操作會建議大家少追突破多看支撐與低風險的買點。

#盤勢分析

今天大盤量增攻擊，很可惜沒有一舉攻過 11100 完成突破，且不少人應該有發現，大盤漲 91 點但是持股無感甚至還是跌的，就是因為今天主拉權值股啦，而比較麻煩的則是 OTC 今天補量了，但是卻是往下跌，跌回型態內，那這個三角型態暫時就算失效了，也有讓盤勢轉為整裡的疑慮，近期 OTC 的部分就觀察 08/02 低點 148.79 不收破為首要目標，當然還是希望大盤未來幾天能帶量攻過 11100 帶動 OTC 再次挑戰季線囉，那大盤的部分就一樣留意 11100 的假突破以及 10886 的防守。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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