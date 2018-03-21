南六去年Q4毛利率創9季新高 全年EPS 7.46元

台股不織布類股股王南六 (6504-TW) 今 (21) 日公布去年財報，在去年第 4 季營收 16.76 億元創新高帶動下，毛利率以 19.77% 創 9 個季度以來新高，稅後純益 1.59 億元，季增 16.93%，年減 12.5%，單季每股純益為 2.18 元；去年稅後純益 5.41 億元，年減 7.04%，每股純益為 7.46 元。

南六去年營收 64.34 億元，毛利率 19.13%，年減 0.15 個百分點，稅後純益為 5.41 億元，年減 7.04%，每股純益為 7.46 元。南六去年主要仍受匯損侵蝕，影響每股純益約 0.5 元。

南六去年第 4 季營收 16.76 億元創新高，毛利率 19.77%，季增 0.44 個百分點，年增 0.02 個百分點，毛利率創 9 個季度以來新高，稅後純益 1.59 億元，季增 16.93%，年減 12.5%，單季每股純益為 2.18 元。

南六董事會已通過每股擬配發 4.5 元現金股利，盈餘配發率為 60.3%，依今天的南六收盤價 157.5 元計，現金殖利率為 2.86%。

南六投資 30 億元在高雄燕巢興建新廠，預計今年底投產，投產後進入全能生產，預計一年可貢獻 20 億元產值，同時，南六新廠獲日本純棉不織布龍頭丸三企業支援純棉不織布生產技術，有助提升產品高值化效益，法人估計，今年在不計入新增純棉不織布營收之下，南六全年營收上看 70 億元，年增率 8.81%。