三大法人合買88.3億元 外資同步買超期現貨 加碼面板雙虎

台股今 (8) 日開高走高，終場漲 91 點，收在 11075.25 點，成交量 1384.32 億元，合計三大法人買超 88.31 億元，其中外資及陸資買超 91.21 億元，投信買超 3.54 億元，自營商則賣超 6.44 億元。個股部分，外資持續大買面板雙雄群創、友達，台指期也增持多單，對盤勢仍偏多看待。

台指期部位方面，外資加碼多單 3211 口，多單未平倉口數則增加至 59923 口，外資偏多看待。

觀察今日外資買賣超，買超前 10 名分別為群創 15289 張、友達 14380 張、元大金 11389 張、台積電 10694 張、中鋼 9572 張、鴻海 7864 張、永豐金 7633 張、 開發金 6368 張、兆豐金 6072 張、興富發 5989 張。

外資賣超前 10 大個股，分別為台泥 15396 張、富邦 VIX 11653 張、旺宏 10619 張、中信金 9733 張、嘉聯益 4751 張、仁寶 4691 張、中美晶 4333 張、至上 3932 張、聯強 3036 張、聯電 2305 張。

分析師表示，外資目前在台指期仍有 5.9 萬口多單，除非外資多單大減，或是指數摜破月線，否則下周三台指期高檔結算的機率仍高。

盤面上，外資拉台積電搭配大立光、鴻海及金融股等權值股意味濃厚，推升指數終場上漲 91 點，並重回萬一關卡。展望後市，分析師表示，除非美中貿易戰情況轉好，不然仍須留意指數下修風險。