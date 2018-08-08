兩個利空夾擊 外資降電信三雄評等

電信三雄 5 月間的 499 元 4G 吃到飽低價資費戰衝擊顯現，加上台灣之星持續搶占低資費端的市占率，美系外資認為，恐影響三雄未來 2-3 年的營收表現，同步調降 3 家公司評等及目標價，中華電 (2412-TW) 降至減碼，目標價下修至 95 元、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 目價價分別調降為 110 元、75 元。

美系外資認為，在低價吃到飽資費戰無法有效停止，將造成電信三雄未來營運仍面臨考驗，以資費從 999 元降至 499 元推估，未來 30 個月客戶價值將減少 27%，電信業近年來因為市場競爭，在拉升資費的嘗試上也以失敗收場，因此即使合約到期，能不能把用戶導向更高的資費也存有疑慮。

除了資費下滑之外，美系外資坦言，電信三雄還面臨台灣之星搶占低端資費區市占率的威脅，未來 2-3 年的營收恐將進一步惡化；另外， 4-5% 的股息殖利率對拉升近期股價向上沒有幫助，同步調降三雄評等及目標價。

美系外資調降中華電目標價，由原先中立降為減碼，目標價由 105 元下降至 95 元；台灣大由原先加碼降為中立，目標價由 120 元降為 110 元；遠傳由原先加碼降為中立，目標價由 80 元降為 75 元。