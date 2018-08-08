中國加強監管負債國企 要求列出重點名單 限期降低槓桿率

中國正在透過建立觀察名單和設定警報水平來加強對負債國有企業的監管，建立企業債務風險防控機制，運用定向降準等貨幣政策工具，積極為市場化「債轉股」，形成合理債務類型及期限結構，以降低流動性風險。

中國國家發改委和央行等五部委發布《2018 年降低企業槓桿率工作要點》，要求建立健全企業債務風險防控機制，建立國有企業資產負債約束機制，區分不同行業、企業類型設置資產負債率預警線和重點監管線。

國有企業將設定兩個債務門檻，一個級別引發警報，另一個級別需要進行更高度的監管。

根據中國發改委網站所載，要求科學評估超出預警線和重點監管線國有企業的債務風險狀況，債務高於此一水平的國企將被列入重點關注和監測名單，並要求明確降低資產負債率的目標和時限。

同時加強金融機構對企業負債的約束，限制高負債企業過度債務融資；分行業、分地區定期對企業槓桿率和債務風險進行動態監測，對高負債高風險企業建檔監控，做好風險控管。

隨著經濟放緩和貿易緊張局勢加劇，中國當局現在更加重視抑制國有企業和部分房地產市場的債務。上周中共政治局會議後發表聲明，去槓桿運動將持續下去，步伐則會更加謹慎。

中銀國際中國首席宏觀經濟分析師朱啟兵表示，該計畫表明，減少國有企業債務仍是今年去槓桿化運動的關鍵，政府不太可能放鬆對國有企業的控制。

為國企減債務，中國財金部委將採用更多創新工具，研究推動私募股權投資基金更多參與市場化債轉股；支持符合條件的金融類實施機構發行專項用於市場化債轉股的金融債券籌集資金。

在加快推動「殭屍企業」債務處置方面，將完善「殭屍企業」債務處置政策體系，落實好有利於「殭屍企業」出清的稅收政策。完善依法破產體制機制，開展破產法規修訂前期研究，適時提出修改企業破產法。

此外，並提出要完善降槓桿配套政策，對降槓桿及市場化債轉股所涉的 IPO、定向增發、可轉債、重大資產重組等資本市場操作，提供適當監管政策支持。