國巨7萬張新股賣壓出籠 尾盤重挫逾6% 被動族群臉皆綠

被動元件龍頭廠國巨 (2327) 今日發放每股現金股利 14.86 元、股票股利 1.98 元，以目前股本計算，將發出 52.62 億元現金，及 7 萬張新股上市。國巨也將於今日下午舉行法人說明會，被動元件供需後續動態備受市場關注。國巨昨日公告第二季獲利，每日大賺逾 1 億元，單季 EPS 達 30.8 元，賺進逾三個股本，帶動開盤股價上漲逾 2%，最高來到 807.0 元，收復 800 元大關，然在 7 萬張新股出籠下，盤中在平盤附近震盪，後賣壓湧出，大挫逾 6%，震幅逾 7%，最低來到 736.0 元，總量逾 1.8 萬張。



而被動元件二哥華新科於今日除息 4.02 元，除息參考價為 316.50 元，華新科 7 月及第二季業績持續爆衝，帶動開盤股價一舉填息，最高來到 327.0 元，然午盤過後，股價隨國巨同步下殺，最低來到 300.5 元，震幅逾 8%。



而在被動元件兩大廠股價翻盤重挫下，7 月好業績光環失色，包含禾伸堂 (3026)、日電貿(3090)、奇力新(2456)、信昌電(6173) 午盤過後，股價隨之下挫，平均跌幅皆逾 3%，禾伸堂則重跌 6%，最低來到 185.9 元。