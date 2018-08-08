艾美特-KY上半年每股虧0.07元 擬成立投資評估小組盼業績提升

艾美特 - KY(1626) 公布上半年合併營收 65.63 億元，毛利 16%，營業利益 0.33 億元，稅後淨損 0.1 億元，每股虧損 0.07 元。艾美特今天首次在海南三亞舉行 2018 年秋冬新品發布會暨全國經銷商大會，新上任董事長兼集團總經理史瑞斌表示，上半年業績表現不理想，未來將成立投資評估小組開源節流，讓公司有全新的展望。艾美特在中國市場深耕 21 年，是中國馳名商標並且是美譽度最高的品牌之一。史瑞斌表示，艾美特現在面臨艱難時刻，如何將公司帶往新的方向，是個人最大的使命。今年上半年公司的表現並不理想，未來將管理重點放在內外銷資源整合、共享部門合併，成立投資評估小組開源節流，將公司的資源活化並減少不必要浪費，讓公司有全新的展望。



奧維雲網市場分析，近年中國家電行業的表現，大數據顯示中國家電零售業自 2014 年開始面臨成長趨緩的挑戰，2018 上半年，除 3、5、6 月外，皆呈負成長，因此今年中國家電市場的操作仍充滿挑戰。



雖然充滿挑戰，艾美特今年充分備戰，推出第三代旗艦「移動地暖電暖器」，延續 2017 年的新品發展概念，讓室內快速且均勻升溫，擁有智能變頻和超長 108cm 出風口的「移動地暖」，又名踢腳線取暖器，有效提供地底發出來的包裹式溫暖，依據空氣熱動力原理，在室內形成閉環熱流循環的熱幕簾效應，達成小體積大能量供暖，讓室內升溫速度有效提升 50%。



從市場研究的需求發現，地暖取暖設備的需求從 2016 年急速成長，2018 年成長率高達 200%，艾美特有信心全新旗艦款的推出，有機會在今年冬季發揮最大銷售綜效。



長期深耕中國市場，2017 年艾美特中國市場營收占比超過公司總營收 55%，中國市場銷售各式小家電超過 820 萬台，銷售額約人民幣 13 億元，其中電暖器銷售超過 200 萬台，艾美特品牌在中國市場占比超過 20%，線上占比超過中國市場營收 50%。