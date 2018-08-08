與宏碁集團整合綜效浮現 建碁上季轉盈

宏碁 (2353) 旗下建碁 (3046) 公布半年報，第二季稅後 138 萬元，轉虧為盈，不過因首季稅後虧損 0.36 億元，每股虧損 0.5 元，整體上半年仍處虧損狀態。建碁指出，第二季合併營收 3.6 億元，稅前盈餘 474 萬元，稅後純益 138 萬元。與上季度相比，營收成長 14%，毛利成長 22%；與去年同期相比，毛利成長 18%，營業費用減少 5%。



此外，截至上半年為止，建碁淨現金餘額約 3 億元。因財報轉佳，建碁週三 (8 日) 股價上漲。



建碁表示，與宏碁集團供應鏈資源整合在上季已見綜效，除強化成本競爭力，更降低營業費用並優化財務結構。透過聚焦數位電子看板 (Digital Signage)、發展商業 Chrome 平台與進入機器視覺(Machine Vision) 三大高毛利業務，整體毛利率與淨利率皆大幅提升。