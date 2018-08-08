〈億元中獎人調查〉上半年億元得主全數為男性 五個面相的人最容易中獎

台彩總經理蔡國基今 (8) 日表示，根據台彩統計，今 (2018) 年上半年獲得億元以上獎金的中獎人全數為男性，刮刮樂 3 個 2000 萬元頭獎也被男性抱走，若進一步調查億元中獎人整體特徵，發現圓型臉、小眼睛、蒜頭鼻、大耳垂及大嘴的面相，最容易中億元頭獎。

蔡國基表示，今年 1 至 6 月底電腦型彩券總銷售 309.43 億元，總中獎金額 190.31 億元，頭獎總獎金為 57.58 億元，頭獎總中獎注數 215 注。

其中，億元以上獎金共開出 18 注，包含大樂透 12 注、威力彩 4 注及大福彩 2 注，有 1 注逾期未兌領的是，今年 2 月 2 日在台東開出的大樂透 1.02 億元，已完成兌領的 17 位幸運億元得主，全數都是男性，且都為單注中獎。

若再把高額中獎人 (中獎金額超過 500 萬者) 加進來，今年上半年的男性高額中獎人中有超過 6 成 4 是男性。

而立即型彩券上半年總銷售 364.48 億元，總計推出 196 個 100 萬元 (含) 以上的頭獎獎項，截至目前為止，已完成兌領 139 個，其中 1000 萬元 (含) 以上的獎項共有 6 個，頭獎 2000 萬元的三位中獎人也全是男性。

若進一步觀察什麼樣的面相最受財神爺青睞，根據台彩統計，今年億元中獎人以 50 至 59 歲 (41.2%) 居多，以面相來說，億元中獎人有著圓型臉 (43.8%)、搭配小眼睛 (56.3%)、長眉或短眉 (各占 26.3%)、蒜頭鼻 (50%)、大嘴 (53.8%) 及大耳垂 (42.9%)。

在血型上，億元中獎人以 O 型 (52.9%) 居多，生肖則以屬鼠、屬龍較多 (各占 17.6%)，星座則以牡羊座 (17.6%) 最受財神爺的眷顧。