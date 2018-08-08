港鐵沙中線工程圖造假 5高層下台 馬時亨請辭特首挽留

港鐵 (0066-HK) 沙中線紅磡站月台鋼筋被剪短的事件，昨 (7) 日出現重大發展；政府指，從港鐵最近提交的工程圖則發現 3 大問題，包括擅自更改工程圖則、工地記錄不真確、港鐵向政府提交的報告資料不真確，疑出現集體造假情況。鑑於事態嚴重，港府高層週日 (5 日) 召開會議，決定要求港鐵解除相關工程人員職務。

港鐵董事會昨 (7) 日召開特別會議，行政總裁梁國權宣布提早退休，工程總監黃唯銘和另外 3 名負責沙中線工程的總經理均已請辭；當局將委任數名資深工程管理人員組成顧問團，協助港鐵加強沙中線項目的工程管理。

港鐵今 (8) 日復牌，股價開低走低，一度跌 3.04%；截至發稿，報港幣 41.9 元，跌 2.103%。

圖：新浪財經

港鐵昨日舉行特別董事會，跟進政府要求，並於昨日傍晚召開記者會，公布一系列人事變動。原定 2020 年才會約滿的行政總裁梁國權會提早退休，但他會留任到繼任人接任為止，港鐵已成立遴選委員會，主席馬時亨請辭被挽留，運輸及房屋局局長陳帆及審計、薪酬、工程委員會主席等會出任遴選委員，全球招聘。

工程總監黃唯銘昨日亦已請辭，即時生效，新工程總監上任前，職務會由常務總監金澤培暫代。3 名負責沙中線工程的總經理，包括沙中線工程總指揮李子文、負責土木工程的胡宏利和黃智聰，同樣被港鐵要求辭職。

據悉，4 名辭職的港鐵高層工程人員，將不會獲得額外酬金。港鐵表示，就 3 名離職的總經理級人員，約滿酬金涉及個別人員的離職安排及協議，現階段未能提供相關資料。至於梁國權會否獲得約滿酬金，港鐵回應指將按合約安排處理。

香港運輸及房屋局局長陳帆昨會見記者時透露，港鐵分別在 6 月 15 日，以及 7 月 13 日交給路政署的連續牆圖則，明顯前後互相矛盾，其中於 7 月 13 日提交的圖則，更跟屋宇署批准的圖則不相符，出現嚴重的偏差，但港鐵卻未曾就改動設計向屋宇署「入則」，亦不能作合理解釋。

基於事態嚴重，政府高層於剛過去的週日 (5 日) 召開緊急會議商討，要求港鐵解除相關人員職務。為了挽回市民對港鐵工程質量及安全的信心，政府更會委任數名資深工程管理人員組成顧問團，協助港鐵公司加強沙中線項目的工程管理，但暫未公布人選。

陳帆表示，沙中線工程項目管理團隊有不可推卸責任，因此要求港鐵公司董事局嚴肅處理，徹查事件，亦須立即解除相關工程項目管理人員職務，並繼續追究相關人士。

港鐵主席馬時亨就沙中線工程問題向公眾致歉。對於政府指港鐵新近提交的工程圖則，與政府批出的有嚴重偏差，馬時亨承認是不能接受。

港鐵是香港人打出國際和「一帶一路」的模範，對於沙中線紅磡站事件的報告涉嫌造假，港府高層大為不滿，決定展開刑事調查，特首林鄭月娥認為事態嚴重，過去 72 小時，林鄭親自召開高層緊急會議，決定嚴辦。

林鄭為此親自召見港鐵主席馬時亨，其間馬時亨表明為事件負責，第二次向林鄭請辭 (首次是 7 月)，但林鄭希望馬在剩下未來幾個月任期，搞好行政總裁 (CEO) 招聘等接班工作。

港鐵將於明 (9) 日公佈中期業績，市場預期，由於大陸物業發展利潤減少，上半年基本利潤料下跌，但過去 4 年集團相繼批出 12 個物業發展項目，未來 2 年料有大量項目落成入帳，故港鐵 2019 年起物業發展利潤會大增，從而帶動業績表現，故中線來看，股價前景仍看高一線。