思捷發盈警 全年虧損擴至23億 致命傷是它

思捷環球 (0330-HK) 昨(21)日於收盤後發佈盈警，預計截至 6 月底，全年將錄得除利息及稅項前虧損約在港幣 21.7 億至 22.7 億元之間，較去年同期經營虧損港幣 1.02 億元大幅增加。

思捷昨收報港幣 2.46 元，升 1.235%，股價未反映盈警因素。

思捷環球股價

盈警報告指出，就大陸業務大幅下跌，作出除稅前全面減值非現金項目港幣 7.94 億元；對撤出澳洲及紐西蘭虧損業務，預計擬撤出澳新業務將引致一次性成本 (包括關閉店舖之撥備及店舖資產減值) 介乎港幣 1.8 億元至 2 億元之間。

從前 3 季的運營數據來看，思捷環球的表現已節節敗退。公司前 9 月在全球範圍內已關閉約 494 間店舖，收入以本地貨幣計算按年跌 10.9%。

以地區及按分銷渠道劃分的收入來計，各個地區的零售、批發和電子銷售板塊，同比都有不等的減幅，總計下跌 9.2%，亞太區跌幅最大為 15.1%。

連續第四年錄得經營虧損，實體店人流下降仍然是思捷集團營運的「致命傷」。思捷近年積極重組，關閉虧損的實體店，冀集中資源發展現有的店鋪，不過實體店銷售仍然未見起色。由於顧客光顧實體店的流量下降導致收入下跌高於預期，思捷預料 2017/18 財政年度經營虧損介乎港幣 9 億至 9.5 億元。

2012 年曾於 Zara 任高層的馬浩思獲聘擔任思捷行政總裁，但任內主要貢獻只有令思捷大削 10 億成本，業務本身卻未見改善，收入持續下滑。

思捷早前已公布馬浩思離任，由英國快時尚 New Look 原首席執行官 Anders Kristiansen 接手，新人事之下能否成功為公司帶來再一次轉機，單看今年上半財年思捷錄得巨虧近港幣 10 億元的最差中期業績，4 月底被揭棄租銅鑼灣禮頓中心旗艦店；5 月宣布敗走澳紐，現再加上盈警，思捷重生之路可說難行。

《星島日報》引述騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，思捷的核心問題是不敵近年快速時裝品牌的競爭；且品牌老化，在流失了原有的客戶後一直都無法重新吸納新客戶群，預期集團在中國的業務難再做得起來。

即使集團近年積極節流，關閉虧損的實體店，但沈慶洪預期，思捷未來數季業績都不會有太大改善。

