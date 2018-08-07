美國升息加持 美元保單上半年熱賣3000億元



美國加速升息加持，讓美元保單熱賣，金管會今 (7) 日公布，今年上半年光美元保單新契約保費收入達 102.34 億美元，折合新台幣超過 3000 億元，佔整體外幣保單的 87%，美元保單仍為主流，而人民幣保單則成長最多。

根據保險局統計，上半年整體外幣保單約 3570 億台幣，比起去年上半年的 2484 億元，年成長 44%。其中，投資型今年上半年為 1433 億元，比去年同期成長 95%；傳統型 2137 億元，比去年同期成長 22%。

以新契約保費收入來看，今年上半年銷售外幣保單前 3 名的保險公司，投資型分別是國泰人壽 321 億元、法國巴黎人壽 218 億元、南山人壽 188 億元；傳統型分別是南山人壽 443 億元、富邦人壽 342 億元、中國人壽 336 億元。

若以幣別來看，今年上半年美元保單仍是主流。今年上半年美元保單新契約保費收入為 102.34 億美元，比起去年成長 47%，其中以投資型今年上半年 35.45 億美元、成長 95% 最多。

若以美元保單銷售業績前三大來看，投資型美元保單以國泰人壽、法國巴黎人壽和南山人壽賣最好，傳統型則為南山、富邦和中壽。

人民幣保單則在今年上半年成長最多，今年上半年新契約保費為 49.43 億人民幣，比起去年同期的 5.09 億人民幣，年成長 8 倍，其中有 9 成以上都是投資型人民幣保單，今年上半年人民幣投資型保單比去年同期成長 10 倍以上。

上半年銷人民幣保單前 3 名公司，投資型為台灣人壽、南山人壽、保誠人壽；傳統型分別是國泰人壽、台灣人壽、新光人壽。

值得留意的是，澳幣保單今年上半年則比去年衰退 4 成，保費收入為 7.18 澳元。上半年銷售澳幣保單前 3 名，投資型為國泰人壽、安聯人壽、法國巴黎人壽；傳統型個別是新光人壽、富邦人壽、中國人壽。