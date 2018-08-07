資產負債表衰退的真實寫照：日本收入增速創21年新高 但消費連續五個月下滑

儘管收入在增加，但日本居民卻並沒有放手去消費。

周二發布的數據顯示，在夏季薪資補貼的助力下，六月，日本薪資增長創下 21 年新高，但家庭的支出仍然萎靡不振，連續第五個月下跌。

內需並未因為加薪而擴張，凸顯「資產負債表衰退」；受到貿易戰的拖累，外需可能也無法作出有效貢獻。日本經濟的復甦困境依然沒有得到有效改善。甚至有分析師提示，日本可能已經見到了本輪繁榮的頂點。

6 月，日本家庭支出連續第五個月萎縮，年增率下滑 1.2%，但降幅好於預期的 1.4%。旅行和住房改善相關的支出下降是主要的原因。

一名日本政府官員在介紹數據情況時提到，儘管家庭開支持續下滑，但並非沒有積極信號，6 月的津貼收入可能會反映到 7 月的家庭開支中。

6 月，經通膨調整的實際薪資年增率上漲 2.8%，是五月 1.3% 漲幅的兩倍有餘，創下 1997 年 1 月以來最快的增速。現金收入年增率增長 3.6%，也遠遠超出預期的 1.7%，趨緊的勞動力市場促使企業加薪來招聘需要的員工。

薪資上漲加快是通膨提速的表現之一，企業盈利向好，由此反饋到工人薪資上。不過，上漲的薪資同樣需要對應增加消費，這有助於價格進一步上漲，更有力地推動通膨，以及經濟復甦。

從目前的狀況來看，大規模的寬鬆計劃似乎已經對收入產生了影響，但消費端仍然是推不動的繩子。路透社日前的報導提到，日本央行原本計劃在今年 9 月升息，但疲弱的通膨使這一計劃不得不延後。

日本央行設定的通膨目標為 2%，這一目標的預計實現時間已經被推遲到了 2021 年。6 月，去除生鮮食品的核心 CPI 年增率增幅只有 0.8%，作為領先指標的東京 CPI 數據中，7 月東京核心 CPI 也只有 0.8% 的增長。

如果以野村證券首席經濟學家辜朝明的「資產負債表衰退」理論來理解，辜朝明的觀點是，普通的衰退與「會帶來『失去的十年』的衰退」的區別在於，在後一種情況中，私營部門在不斷壓縮債務，力求負債最小化，而非利潤最大化。因此企業沒有動力去借貸，總需求萎縮，經濟整體陷入長期的低迷。

日本經濟此前迎來了上世紀 80 年代以來的最長復甦，GDP 連續八個季度增長，直至今年第一季再現萎縮，GDP 季環比下跌 0.2%。

第二季日本經濟依然依賴出口貿易和企業的資本開支提振，但受到外圍貿易緊張情緒的影響，如此增長動力難以為繼。本周五 8 月 10 日，日本將發布第二季 GDP 初值數據，目前經濟學家對實際 GDP 的季環比預期為上升 0.3%。