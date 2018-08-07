程泰Q2純益季增3倍 每股賺2.21元 近11季新高

工具機廠程泰 (1583-TW) 今 (7) 日公布第 2 季財報，在本業表現佳加上業外匯兌收益帶動下，稅後純益攀揚達 2.45 億元，寫下季增 3.14 倍、年增 1.14 倍的好成績，每股稅後純益 2.21 元，創近 11 季新高；上半年稅後純益 3.04 億元，年增 2.13 倍，每股稅後純益 2.75 元。

程泰第 2 季合併營收 22.74 億元，季增 17.5%，年增 24.94%，毛利率 24.51%，季減 0.38 個百分點，年增 0.65 個百分點，營益率 11.16%，季增 0.49 個百分點，年增 1.1 個百分點；稅後純益 2.45 億元，季增 3.14 倍，年增 1.14 倍，創近 11 季新高，每股稅後純益 2.21 元。

程泰上半年合併營收 42.09 億元，年增 23.6%，毛利率 24.69%，年增 0.74 個百分點，營益率 10.93%，年增 2.49 個百分點；稅後純益 3.04 億元，年增 2.13 倍，每股稅後純益 2.75 元。

程泰第 2 季受惠美元匯兌收益，認列匯兌收益達 1.56 億元，上半年匯兌收益達到 8900 萬元，在本業表現佳加上業外匯兌收益挹注下，帶動純益攀高，寫下季增 3.14 倍、年增 1.14 倍的好成績。

對於美中貿易戰，程泰表示，中國市場 6 月起接單趨緩，客戶下單較為保守，近 1、2 個月中國市場接單量減少約 1 至 2 成，不過，目前程泰仍處於產能滿載狀態，訂單能見度看到第 4 季初，預期年底前產能都將持續滿載。