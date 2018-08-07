鈷價無回頭趨勢 電池芯料居高不下 順達Q3業績衝今年高峰

在上游原料漲價效應之下，順達科 (3211) 今年平均銷售單價 (ASP) 升高，進入第三季傳統旺季，加上預料原料價格將居高不下，業績將衝上今年高峰。據了解，由於國際鈷價去年第二季以來持續上漲，至今漲幅達到 2 倍之多，漲勢至今持續當中，帶動電池芯價格也節節攀升，光是今年，電池芯價格就上漲 10-20%，相較於系統廠大喊吃不消的被動元件價格飆漲，電池芯反而是牽動鋰電池業者最敏感的一條神經。



而順達科去年下半年啟動轉嫁機制，與客戶陸續協商反應售價，使 ASP 上揚，加上既有的舊電池芯庫存，成為毛利率的加分項目，帶動第二季獲利勁揚。針對下半年原料價格的走勢，順達科認為，目前仍看不到下降的趨勢，法人則認為，此有助於該公司 ASP 的維繫。



除此之外，筆電鋰電池廠近年積極降低 3C 業務的占比，發展動力電池、電動工具機、儲能以及不斷電伺服器業務，期能調整產品結構往較好的方向發展。順達科近兩年也有一些成果顯現，包括電動自行車與中國大陸系統整合商配合，搶攻當地車廠品牌，觸角也伸向歐、日市場，而不斷電伺服器系統則與國內的系統代工大廠配合，出貨國際品牌客戶。



展望下半年，因進入傳統旺季，加上反應原料價格上漲的趨勢不變，法人預估第三季業績將達到今年高峰，第四季降溫，整體下半年業績將優於上半年，今年營收可望重回成長。



至於因應美中貿易大戰開打，據悉該公司有意在台增設生產線，以平衡目前 100% 都在蘇州廠生產的狀況並因應貿易戰。該股週二 (7 日) 股價收在 38.8 元價位，下跌 0.26% 或 0.1 元。

