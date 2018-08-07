GIS-KY Q2營益率不升反降 降至1.31% 股價回測五日線

iPhone 7/8 機種撐腰，GIS-KY 業成 (6456) 營收、獲利均較前一季成長，第二季毛利率回溫至 8.07%，較前一季成長 0.42 個百分點，惟營益率不升反降，降至 1.31%，較前一季減少 1.68 個百分點，單季稅後盈餘 8.25 億元，季增率 37%，年減率 42%，每股盈餘 2.44 元，營益率下滑，今 (7) 日股價回挫逾 3%，暫時跌破 208 元五日線支撐。業成第二季稅後盈餘 8.25 億元，季增率 37%，每股盈餘 2.44 元，符合市場預期，以及先前公司高層所說「今年季度營運低點已過，下半年營運明顯回溫」的說法，惟營益率卻是下滑。



外傳蘋果今年 iPhone 新機有 2 款 OLED 機種，以及 1 款 LCD 機種 (6.1 吋)，當中 6.1 吋 LCD 機種仍採取 out-cell 製程，觸控接單係由 TPK-KY 宸鴻 (3673)、業成負責供應，另外，亦有 OLED 3D sensor 供應，下半年營運明顯回溫。



8 月之後新產品放量，NB LCM 擴產效應浮現，市場預估，業成第三季營收回到 400 億元大關，季增率達 7 成，其上半年營收為 454.49 億元，年增率約 9%，毛利率 7.86%，較去年同期減少 5.06 個百分點，營益率 2.12%，亦較去年同期減少 5.24 個百分點，稅後盈餘 14.26 億元，年減率 39%，每股盈餘 4.19 元。