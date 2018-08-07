瑞昱Q2每股賺1.97元 中興標案重新出貨 下半年成長動能可期

在積極優化產品、改善成本結構下，IC 設計業者瑞昱 (2379) 第二季毛利率達 44.5%、單季稅後獲利 10.02 億元，每股淨利 1.97 元；展望第三季，因中興事件落幕，標案本季底開始重新出貨，加上旺季到來，下半年營運成長動能可期。瑞昱公布第二季成績單，單季合併營收 111.51 億元，季增 4.9%，年增 12.1%，毛利率 44.5%、季增 2.6 個百分點，單季稅後獲利 10.02 億元，季增 19.1%，年增 7.3%，每股淨利 1.97 元。瑞昱累計上半年稅後獲利 18.43 億元，年增 28%，每股淨利 3.63 元。



瑞昱副總黃依瑋說，因中興通訊營運停擺影響，第二季網通標案產品出貨時間遞延，但中興事件已經幕幕，預期第三季下旬開始標案可以重新出貨，第四季標案出貨動能更強，加上有旺季到來，消費性電子、PC 類產品進入出貨旺季，下半年營運成長力道可期。



針對市場關注的汽車電子市場，瑞昱提到，先前布局將於今年底進入收割期，預計今年底或明年初，瑞昱的首波客戶就將開始量產出貨，業界傳出，瑞昱已經獲得歐洲、美國、中國、日本及韓國等一線汽車零組件大廠青睞。此外，瑞昱也公布 7 月合併營收達 38.59 億元，月增 6.6%。