貨運市況熱絡 兩大承攬業者Q2獲利亮麗

隨著運價已有效反應巿場熱絡狀況，貨物承攬業第 2 季財報陸續出爐，均繳出亮眼成績，中菲行 (5609-TW) 第 2 季稅後純益 0.72 億元，年增幅高達 39.2%，每股純益 (EPS)0.58 元，創 8 個季度以來單季新高，而捷迅 (2643-TW) 第 2 季 EPS 0.64 元，也創 3 季以來高點。

中菲行指出，上半年合併營收 81.36 億元，與去年同期持平，不過在持續優化標案毛利，及反映運價給客戶後，上半年毛利率由去年同期的 13.8% 提升至 15.1%，獲利能力持續提升，加上營業費用控制得宜及匯兌利益挹注，稅後純益 1.18 億元，年增 25%，EPS 0.95 元。

展望未來，中菲行表示，將持續進行業務拓展和投資，並運用訊息系統功能對内部供應鏈強化整合。

捷迅上半年 EPS 1.06 元，年增 47%，總經理孫鋼銀說明，主要因去年轉型後，新電商客戶由中國轉口至歐美各地的網購包裹貨量大幅提升。

捷迅看好跨境網購市場的需求，除了已具備中國郵政包裹型態的貨物轉口至歐美等地的服務，今年更擴大招攬中國網購貨物轉口的服務。

同時，捷迅近期內有望中國知名快遞公司簽約合作，屆時將推出中國貨物轉口的新服務，為下半年營運增添新動能。