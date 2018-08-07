達方Q2稅後淨利3.95億元 季增1.8倍 EPS 1.41元 聚焦IT、綠能產業

達方 (8163) 於昨 (6) 日舉行法人說明會，公布第二季報，單季營收為 51.6 億元，季增率 29%，稅後淨利為 3.95 億元，季增率 181.7%，年增率 175.8%，每股稅後盈餘為 1.41 元，上半年合併營收 91.6 億元，稅後淨利 5.35 億元，每股稅後盈餘為 1.91 元。達方認為，MLCC 產品市場供需仍然緊俏，公司在產量與價格同時提升下，對整體營收與獲利的貢獻將更為顯著，經營策略仍將聚焦在 IT、綠能兩大產業上，持續強化產品競爭力。



第二季營運鍵盤出貨成長、MLCC 等被動元件需求呈現價、量齊揚的格局，對於第三季，達方釋出樂觀看法，下半年在旺季效應下，各產品線拉貨力道可望繼續增強，在鍵盤產品方面，創新的磁浮鍵盤，以及競爭力領先的背光與超薄鍵盤。