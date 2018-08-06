達方下半年「三隻腳」衝刺營運 Q3獲利可望賺贏上半年

達方 (8163-TW) 今 (6) 日召開法說會，第 2 季受惠 MLCC 營收佔比提升加上漲價效益，每股純益跳升到 1.41 元。董事長蘇開建指出，第三季 MLCC 產能持續恢復，營收佔比將再提升至 3 成，加上利基型鍵盤產品出貨比重成長、綠能損平「三隻腳」等衝刺之下，第三季獲利可望較上季成長；法人推估，達方第三季可望賺贏上半年，第四季則估與第三季持平。

達方第二季受惠 MLCC 缺貨漲價效益，稅後純益 3.95 億元，季增 182%，年增 176%，每股純益 1.41 元，累計上半年每股稅後純益來到 1.91 元。

達方今日同步公告 7 月合併營收，單月營收 18.76 億元，月增 5.89%，年增 23.4%。累計今年前 7 月自結合併營收為 110.39 億元，較去年同期增加 12.13%。

蘇開建指出，預估上下半年營收比重約是 45：55，下半年獲利可能還會超越這個比例，主要是因 MLCC 復產順利，第三季營收比重可望提升至 3 成，目前在手訂單上看 6 個月，第四季還有漲價機會，預期第三季獲利將優於第二季。

此外，電腦鍵盤也因背光鍵盤、磁浮鍵盤等利基型產品出貨比重逐步提高至整體鍵盤比重 4 成之上，產品組合改善，也是推升達方三季毛利率較第二季增長的主因。

至於綠能方面，蘇開建表示，預期下半年可望達到損平，明年可望開始獲利，將是未來營運的「第三隻腳」。以達方上半年產品營收比重來看，鍵盤週邊佔 76%，被動元件約 20%，綠能約佔 5%，下半年隨 MLCC 產能開出，預期鍵盤比重將下降至 7 成之下，被動元件、綠能比重則將提高。

法人預估達方第三季 MLCC 產能開出以及高毛利鍵盤出貨之下，單季可望賺贏上半年，而第四季則看與第三季持平。