宏達電Q2轉虧 每股虧損2.53元 7月營收近14億元創2003年8月來新低

宏達電 (2498) 公布第二季及上半年獲利，其中第二季少了業外挹注，轉為虧損，每股虧損 2.53 元；累計上半年每股盈餘(EPS)23.19 元。宏達電同時公布 7 月營收 13 億 9959 萬元，創 2003 年 8 月以來新低。宏達電第一季受惠與 Google 交易 Pixel 團隊獲利入帳，終止連虧 11 季命運，轉虧為盈，每股盈餘 25.7 元。不過，第二季轉為虧損；宏達電第二季營業收入為 67.74 億元，毛利率為 2.7%，營業淨損為 34.36 億元，營業利益率為 - 50.7%，稅後淨損為 20.85 億元，每股稅後虧損為 2.53 元。累計上半年營收 155.63 億元，稅後盈餘為 190.04 億元，每股盈餘為 23.19 元。



至於宏達電 7 月營收 13 億 9959 萬元，月減少 37.23%，年減少 77.41%；累計前 7 月營收 169 億 6280 萬元，年減少 53.98%。



而宏達電日前宣布將於台灣地區進行製造部門的組織優化與策略性人力資源配置調整，預計縮減製造部門員工人數共 1500 人，讓未來能更有效運用資源與專業人力，該計畫預計於 9 月底前執行完畢，市場解讀，目前智慧機生產量大不如以往，宏達電逐漸將重心轉移 VR(虛擬實境) 領域，需要製造手機人力有限，有利精簡成本。

