神基7月營收站在高崗上 Q3挑戰歷史新高

神基 (3005) 公告 7 月業績，單月合併營收 20.63 億元，約與上月持平，年增達 23.56%，維持高檔水準，創今年次高，前 7 月 134.58 億元，年增 13.14%。除神基外，集團旗下金屬機殼廠華孚 (6235) 與航太扣件業者豐達科 (3004)7 月業績也均繳出佳績。華孚在新能源車布局發酵，特斯拉(Tesla) 拉貨動能大增之下，以 3.6 億元，月增逾 2 成，年增率達 57.6%；豐達科則以 1.77 億元，月減 8.9%，年增逾 22.6%，維持高檔。



神基近年在美、歐強固型工規筆電市場的布局上斬獲豐碩，品牌知名度大增，市占更僅次於 Panasonic，隨著市場擴張，動能充沛，成為主要成長來源。此外，硬而優則軟，產品觸角伸入軟體，以 GVS 智慧行動監控系統，打入美國警局市場，獲利貢獻潛在動能強勁。



該公司第二季營收 58.45 億元，創史上第三高紀錄，季增 5.2%，年增 16.3%，第三季進入傳統旺季，業績有機會重回 60 億元以上，並挑戰去年第四季寫下的 61.92 億元歷史紀錄。