〈牧德科技法說〉擬辦現增案籌資 擴大AI研發中心並覓地生產

牧德 (3563-TW) 今年上半年稅後純益 5.25 億元，每股純益 12.33 元，超越去年一整年獲利，下半年 PCB 產業進入需求旺季，公司下半年業績仍可維持高成長，全年營收挑戰 30 億元，公司也計畫設立 AI 研發中心、擴廠集中生產並切入工業用智慧取像模組的生產。

牧德董事會今日也通過辦理現金增資，擬發行 150 萬股現增股，募集資金用途以充實營運資金為主，董事長汪光夏指出，在公司快速成長軌跡下，有必要聘用更多研發人才，因此在現增募集資金後，正式擴編成立人員編制 10 餘人的「AI(人工智慧) 研發中心」；同時，也將取得或租用現有在新竹以北地區現有廠房集中生產，現有的竹科公司所在地，將成為接單、行政及研發中心。

牧德現金增資案預計在 8 月 10 日向金管會證期局送件，主辦證券高為富邦證券，汪光夏指出，此現金增資案預計今年底前完成募集，除為因應營業規模擴大的生產備料資金所需之外，也為覓地集中生產並支應「AI 研發中心」的擴編設立所需。

目前牧德科技的接單滿載，下半年業績法人估也可望如 PCB 產業維持上下 40% 比 60% 營收比重，有利全年營收向上挑戰 30 億元。

除現有的軟板、硬板、半導體光學自動檢驗 (AOI) 檢驗設備市場開發外，汪光夏指出，牧德將由整機生產跨入 AI 自動光學取像模組的生產，此產品將廣泛應用於自動化設備上，包括 PCB 的鑽孔機、成型機等，產品將於明年初問世；也就是說，牧德不僅生產自動化等光學檢驗設備，還要進一步運用光學核心技術，進一步開發各種自動化設備而需求等取像模組產品供應給全體等設備業，也等於協助自動化設備過去一直無法完整取得智慧化取像模組的困難。

牧德指出，在 PCB 產業進入旺季後，軟板、硬板 AOI 4.0 設備需求仍然強勁外，半導體客戶也有重大突破，已攻下兩岸幾個重量級封測客戶，隨著美中貿易戰開打，中國更是積極將產業自動化升級視為重大產業政策，而牧德檢測設備已經導入強化 AI 的軟體功能，在中國每個產業領域都在進行智能自動化升級，牧德提供智慧檢測，有機會吃到這一塊大餅。

牧德第 2 季營收為 7.36 億元，毛利率 73.81%，季增 7.41 個百分點，年增 21.92 個百分點，稅後純益 3.24 億元，季增 61.23%，年增 2.54 倍，每股純益為 7.61 元，上半年營收 13.02 億元，毛利率 70.59%，年增 8.11 個百分點，稅後純益 5.25 億元，年增 2.49 倍，每股純益 12.33 元；牧德科技上半年毛利率並超越大立光的 66.4%。

牧德辦理 150 萬股的現增案案，對獲利稀釋度為 3.5%。