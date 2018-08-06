澳幣三大利空警報未解除前 別急著說底部浮現

澳幣今年以來跌幅已達 5.25%，全球主要貨幣中，表現之差僅次於瑞典克朗，在美中貿易戰、鐵礦石價格惡化及澳洲央行利率政策按兵不動下，恐怕目前還難以斷言底部浮現。

美中貿易戰

美中貿易關係惡化的影響有望波及全球，澳洲可能是最大受害者之一，因為中國是其最大貿易夥伴， 6 月 14 日，當美國總統川普表示將強烈對抗中國貿易並公佈一系列增加關稅的商品時，澳幣當日大跌 1.4%。

澳幣兌美元近 1 年來走勢。

上周川普再度表示考慮是否將對 2000 億美元中國商品的關稅從 10% 提高到 25%，貿易緊張局勢進一步惡化。

在貿易保護主義風險上升下，摩根士丹利建議做空澳幣兌美元和及澳幣兌日圓；新加坡聯昌國際銀行 (CIMB Bank Bhd) 的澳洲策略師 Marcus Wong 也表示，全球貿易緊張局勢升級，意味著澳幣最壞的情況尚未到來。

鐵礦石價格

儘管鐵礦石價格從今年的低點上漲 6% 來到每噸 66 美元左右，但漲幅僅是 2014 年初的一半。澳洲工業、創新和科學部上個月預期，明年隨著中國採購下降，鐵礦石價格將降至 51.1 美元。

美澳利差擴大

市場預期，為了為提振經濟，澳洲央行周二利率決策會議仍將按兵不動，持續近 2 年來 1.5％的歷史低水位，相比之下，美國聯準會自 2015 年 12 月以來已升息七次，上周並表示將持續進一步緊縮政策。

截至 7 月底，澳洲和美國 10 年期國債殖利率利差已達 30 個基點，市場預期澳洲 2019 年前都將維持不變，而美國聯準會今年底前還將再升息兩次，使得兩者之間的利差將進一步擴大。

此外，從市場的多空部位來看，也難以提振澳幣，7 月 24 日當周，對沖基金和其他大型投機者在澳幣布建 23995 口淨空單，為兩年多以來最大的空頭部位。