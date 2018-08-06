傳奇手遊《風之大陸》大陸上市躋進前十名 估Q3有望轉虧為盈

傳奇網路 (4994) 自結 7 月集團營收為 7087 萬元，月增 24.76%，年增 13.16%，傳奇指出，主要是手遊新作《風之大陸》貢獻權利金收入所致。根據統計，《風之大陸》7 月 12 日在中國推出後擠進前 10 名，上週更是竄升至第六、七名，遊戲業者預估，該款遊戲單月營收破億元，甚至上看 2 億元，推估傳奇至少可認列 4-6 千萬，單月貢獻每股盈餘 0.3-0.5 元左右，預期傳奇第三季將可正式轉虧為盈。傳奇 7 月集團合併遊戲收入為 4446 萬元，較前月減少 20%，但海外營運的權利金收入為 2641 萬元，較前月大幅成長 935%。



傳奇指出，旗下端遊《拉普拉斯的神子》IP 授權中國簡悅開發奇幻冒險手機遊戲新作《風之大陸》，已於 7 月 12 日在中國正式公測，由紫龍擔綱營運，初試啼聲即獲玩家良好反應，營收表現亮眼，8 月開始可認列完整月份營收。



根據統計，《風之大陸》在中國推出後擠進前 10 名，上週更是竄升至第六、七名，最好成績營收綁來到第四名，免費榜則晉升至第二名，業界預估，該款遊戲在大陸單月營收可上看 2 億人民幣，傳奇可抽成 6-7%，估計至少可認列 4-6 千萬，每股盈餘單月貢獻 0.3-0.5 元左右，隨著權利金收入及海外遊戲分潤下，傳奇第三季將可正式轉虧為盈。