精英Q2可望轉盈 上半年EPS -0.1元內

精英電腦 (2331-TW) 第 1 季受匯損影響，稅後淨損 1.5 億元、每股純益 -0.27 元，第 2 季原料價格飆漲，但受惠產品組合佳及營收衝上近三年同期最好，法人估，精英第 2 季仍可微幅獲利，終止連兩季虧損，上半年每股純益有機會在 -0.1 元附近。

精英 6 月營收為 31.12 億元，月增 12.63%、年增 25.78%，第 2 季營收 81.23 億元，季增 30.1%、年增 16.48%，單月及單季營收都是近三年來同期最好，上半年營收為 143.67 億元，年增 6.15%。

精英第 2 季獲利受匯率影響減少，不過被動元件漲價墊高成本，據了解，某個零組件年漲幅高達 7 倍，影響精英獲利，但目前公司未有調漲產品價格的計畫。

法人推估，精英受惠產品組合及營收成長帶動，第 2 季可望微幅獲利，終止連兩季虧損，上半年每股虧損將縮減至 0.1 元以內。

精英 PC 為核心業務，總經理楊龍光日前指出，相關訂單持續增加，今年將交出比去年更好的成績單，下半年營收可望逐季成長。

法人預估，精英今年桌上型電腦主機板營收年增率可望衝上 1 成，帶動全年整體營收增至 320 億元，年增率達 6% 以上，有機會創近 3 年新高。