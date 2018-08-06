俄鋁開盤漲近6% 上半年淨利年增1.03倍 不派息

俄鋁 (0486-HK)2018 年中期實現純利 9.52 億美元 (約港幣 74.71 億元)，年增 102.55%，股價高開 5.91%，報港幣 2.33 元，截至發稿，上漲 4.091%，報港幣 2.29 元。

圖：新浪財經

俄鋁發佈 2018 年上半年業績，公司實現收益 49.97 億美元，年增 4.9%，淨利潤 9.52 億美元，年增 102.6%，經調整淨利 5.35 億美元，年增 15.1%，經常性淨利 9.71 億美元，年增 41.5%，每股餘盈 0.0627 美元，不派中期息。

俄鋁公告指出，公司銷售原鋁及合金收益增長 1.3% 至 40.59 億美元，主要由於每噸加權平均已實現鋁價增加 15.2%，其部分由於原鋁銷量下滑 12.0% 所抵銷。銷售氧化鋁的收益增長 22.8% 至 4.47 億美元，主要由於平均售價增加 32.1%，部分為銷量下滑 6.9% 所抵銷。

此外，銷售箔及其他鋁產品的收益增長 20.6% 至 1.7 億美元。其他銷售 (包括銷售鋁土礦及能源服務) 所得收益增長 26.4% 至 3.21 億美元。

上半年，公司銷售成本總額增長 3.6% 至 36.04 億美元。期間，毛利率由 27.0% 增加至 27.9%。

第二季調整後息稅折舊及攤銷前利潤 5.52 億美元，第二季度營收 22.5 億美元。

業績報告中提到，於 2018 年上半年，除其他基本金屬外，鋁受到一系列供應中斷的影響。位於魁北克年產能 45 萬噸的 ABI 冶煉廠的工人停工已導致加拿大產量年減逾 8%。同時巴西的 Albras 於 Alunorte 停運後只有一半的產能運行。

此外，由於原材料成本高企及供電中斷，由於進口關稅等因素，以及 OFAC 制裁均導致鋁溢價及價格同時出現大幅增長，令消費者產生的總成本增加。

RUSAL 向歐盟冶煉廠供應大量氧化鋁。因此，OFAC 對 RUSAL 的制裁以及 Alunorte 停運導致氧化鋁價格於 4 月大幅上漲，推動價格水準接近每噸 600 美元，當氧化鋁接近至倫敦金屬交易所價格的 21%(歷史平均值為 14 至 15%) 時，則導致非綜合冶煉廠面臨巨大成本壓力。

目前，鋁是唯一主要商品價格接近生產商的邊際成本水準，而中國冶煉廠因高電價及氧化鋁價格而面臨成本不斷上漲的壓力。2018 年上半年中國鋁產量年降 3.4%，而同期中國出口量的增長並不足以填補中國境外供應中斷缺口。

因此，中國以外地區的庫存繼續年減 349648 噸或 20.5%，至 2018 年上半年達 1.359 百萬噸。同時，由於國內需求旺盛，中國庫存於 2018 年第二季開始降低。

俄鋁表示，公司將繼續與美國財政部外國資產管理辦公室進行溝通，目前對公司的制裁評估維持不變。