酷熱+父親節商機 3C通路促銷客Q3業績看俏

全台持續高溫天氣，帶動夏季商品的銷量，包括空調、風扇、甚至是果汁機等小家電需求增加，3C 通路業者也適時推出促銷大搶商機，加上父親節檔的的推波助瀾，有助燦坤挹注 (2430-TW)、全國電 (6281-TW) 第 3 季的營運，法人看好下半年營運可望優於上半年。

燦坤指出，夏季商品是 7、8 月銷售主力，今年上半年空調銷售年增約 1 成，在氣候因素下，空調銷售需求延至 7 月之後，在近期連日高溫下，夏季商品銷售持續增溫，有助拉升營收表現，另外，父親節的買氣約在 7 月中旬開始逐涉增溫到父親節當天，今年鎖定父親節推出優惠。

燦坤認為，父親節贈禮買氣將在本周達到高峰，根據觀察，近 3 年蘋果商品中包括手機、平板或穿戴裝置都名列父親節禮物夢幻逸品之一，且針對不同年齡層或工作屬性都有多樣商品可以讓消費者選擇，因此特別啟動父親節限時蘋果優惠。

燦坤說，從銷售數字來看，近 1 個月 iPhone 銷量在 iPhone 8 系列助攻下年增翻倍，尤以 iPhone 8 Plus 最熱銷，占比逾 7 成，金色達 6 成銷量，推估跟男性偏好的手機機種有關；另外，AirPods 今年連續半年奪得耳機銷售冠軍，每月銷售都破 3000 台，與 Apple Watch 並列父親節贈禮穿戴雙雄。

燦坤 6 月營收 16.03 億元，月減 8.98%，年減 0.47%，累計上半年營收 106.53 億元，年增 6.5%；第 3 季在空調、電風扇、循環扇等季節家電、涼夏小家電需求增加，加上父親節的送禮需求，法人看好營運表現，預期下半年表現較優於上半年。

全國電指出，父親節最受歡迎的禮物包括電鬍刀、平板、手機等數位 3C 商品，因此特別推出價活動來吸引消費者，另外，鎖定經典孝親禮的溫水洗淨便座、血壓計、體脂計、按摩椅等健康相關產品，也有特惠產品推出。

全國電 Digital City 副品牌的布局持續，目前已開出 4 家店，今年 5 月開幕的屏東店來客數較傳統店成長逾 5 成，台南店 7 月底開幕，預估第 4 季將在北部展店，規劃在竹北商圈開設第 5 家 Digital City。

全國電指出，Digital City 單店業績較傳統店面約增加 8 成以上，有助拉升在總營收上的占比，預估今年占營收比重上看 7%；另外，首家 Apple Shop 通過審核，預計 8 月 7 日將在高雄民族店開幕，屏東店也提出申請成為 Apple Shop，展開審核中，未來計畫在每家 DC 都申請設立 Apple Shop，可望成為全新的成長動能。