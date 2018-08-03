【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

Apple 市值創下歷史新高，帶動美股上漲，使得今日台股由大立光、台積電等蘋概股帶動下呈現上漲，收盤漲幅 0.76%；籌碼方面，外資現貨部位買超 16.34 億元，外資期貨部位約當現貨部位買超 177.32 億元，期現貨部位合計買超 193.66 億元。

《國際金融市場焦點分析》

滬深兩市在連續兩天重挫後，今日早盤力圖止穩，在煤炭板塊集體拉升下，指數陷入震盪整理，不過很快創業板便跌破 1500 點，同時深證也持續擴大跌幅，隨後在中石油及中石化維持強勢，同時大型銀行股也拉升護盤下，指數再度反彈，午後農業服務板塊崛起，但整體市場個股跌多漲少，鄰近尾盤賣壓再起，創業板再創新低，滬深兩市也擴大跌幅，收盤均在全日最低。

《國際商品市場焦點分析》

美國庫欣地區原油庫存持續下降，顯示該地原油供給依舊吃緊，加上伊朗近期計畫於荷莫茲海峽舉行軍事演習，引發市場擔憂地緣衝突風險升溫影響，推升 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步上揚；貴金屬市場方面，聯準會持續維持鷹派，加上聯準會主席此前亦表現將漸進升息至中性利率，推升近期美元指數呈現強勢，導致貴金屬相關的黃金及白銀同步呈現下跌。

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